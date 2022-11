Siparietto in conferenza stampa per Dragan Stojkovic. Il ct della Serbia, alla vigilia della sfida contro il Camerun, si è scusato pubblicamente per l'infortunio di Neymar occorso nella partita inaugurale:"Ci scusiamo per l'infortunio di Neymar, non era nostra intenzione. Speriamo che possa fornire molta gioia calcistica in questa Coppa del Mondo".