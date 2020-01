Ljubisa Tumbakovic, commissario tecnico della Serbia, parla di Luka Jovic, attaccante che non trova spazio al Real Madrid, a Blic Sport: "Uno di quelli che si è allontanato dalla nazionale è Luka Jovic. La verità è solo una: Non c'è un problema tra Jovic e me. L'unico problema di Luka Jovic è... Luka Jovic". Lo scorso settembre l'ex Eintracht, dopo aver giocatore tre minuti contro il Portogallo, ha lasciato il ritiro serbo per un problema fisico, scendendo in campo, però, 4 giorni dopo con il Real Madrid. "Ha lasciato l'allenamento, all'improvviso. Ora deve convincerci, deve convincere me, i media, i tifosi, la Federazione che si è responsabilizzato. Non ha fatto alcun passo in quella direzione".