In campo alle 16.30 la Serbia, che sfida in amichevole il Bahrain per prepararsi al Mondiale di Qatar 2022. In campo numerosi giocatori della nostra Serie A: i fratelli Milinkovic-Savic (Torino e Lazio), Ilic (Hellas Verona), Milenkovic e Jovic (Fiorentina). In panchina lo juventino Vlahovic, con lui anche Djuricic (Samp) e Lazovic (Hellas).



Di seguito le formazioni ufficiali.



Bahrain: Jaffar; Al Hayam, Al Malood, Benaddi, Haram, Hashim, Hilal, Madan, Marhoon, Saeed, Shaikh.

Allenatore: Sousa.



Serbia (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Mitrovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Ilic, Mladenovic; Tadic, S. Milinkovic-Savic; Jovic.

Allenatore: Stojkovic.