Sergej Milinkovic Savic ha fatto il punto sulle sue condizioni dopo il problema accusando alla caviglia destra nella gara col Brasile e dopo aver stretto i denti nella sfida col Camerun, prima di essere sostituito al 78’: “La situazione della caviglia è migliorata molto, sarò pronto per la prossima partita (con la Svizzera, ndr). Non credo che possiamo promettere nulla, ogni giocatore che arriva in nazionale vuole dare il massimo”.