. Ci ha provato in ogni modo la nazionale allenata da Stojkovic ma, alla fine, è la Svizzera a guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale. 3-2 per gli elvetici e secondo posto del Gruppo G blindato dietro il Brasile. Una delusione amara per i balcanici.composta da giocatori di altissimo livello – Dusan Vlahovic e Sergej Milinkovic-Savic su tutti –– con 1 punto -. Il peggior risultato di sempre della Serbia in Coppa del Mondo. In Russia, nel 2018, non era andata meglio. Ancora Svizzera e Brasile nel destino e qualificate alla fase ad eliminazione diretta. Almeno in quell'occasione, la Serbia era riuscita a centrare i 3 punti, con il successo sulla Costa Rica– Al termine della partita, il tabellino recita:. Mai così tanti gialli negli ultimi 12 anni - furono 12 nella finale 2010 tra Spagna ed Olanda - a testimonianza delle grandi tensioni occorse durante il match. Tensioni che, sul finale, erano sul punto di esplodere definitivamente con la. Colpa del nervosismo ma non solo. Il climax era già stato raggiunto nel corso della partita. Siamo al 21° minuto della seconda frazione, il match si trova già sul 3-2 in favore degli elvetici.. L’arbitro Rapallini ha rischiato di perdere il controllo dell’incontro, con un gruppo di giocatori serbi desiderosi e pronti a farsi giustizia da soli., vice di Vanja Milinkovic-Savic,. E non è la prima volta che il centrocampista dell’Arsenal si rende protagonista di un episodio del genere., per la Coppa del Mondo 2018,, esultando in maniera polemica sul gol dell’1-1 - la partita terminò poi 2-1 per la Svizzera e la vittoria fu decisiva per la qualificazione agli ottavi -., a causa delle origini kosovare del nazionale elvetico. Ora, il gesto è più eclatante.: una squalifica non permetterebbe al capitano svizzero di giocare gli ottavi di finale contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. E se questo non bastasse, un altro episodio è destinato a far scalpore.– Le squadre sono appena rientrate sul rettangolo di gioco. Il match è ancora fermo sul 2-2. Un punto che non serve a nulla per la Serbia. La tensione è sempre più alta. E lì accade l’impensabile. Una telecamera inquadra il commissario tecnico della Serbia,, infuriato con i suoi giocatori dopo la rete subita Freuler al 48°. Il labiale non lascia spazio ad alcuna interpretazione. Il CT della nazionale dei Balcani– Shaqiri e Xhaka su tutti, date le loro origini kosovare-albanesi -. Ma cosa significa Siptara? Facciamo un passo indietro.– termine con il quale viene definito un popolo –sin dalla fine del XVII secolo, in sostituzione della variante medievale Arbëreshë. Un toponimo che si è mantenuto nel corso degli anni, rimanendo di attualità per il popolo albanese. Dalla parola Shqiptare, deriva la variante siptara, termine di connotazione fortemente razzista, sul quale anche la Corte Suprema, nel 2018, si è espressa in merito:. Il caso è al vaglio della FIFA.