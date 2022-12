Dragan Stojkovic, ct della Serbia, ha parlato così in conferenza stampa dopo l'eliminazione dai Mondiali: "Prima di tutto vorrei congratularmi con la Svizzera per la vittoria, che direi è meritata. Noi non siamo ovviamenti soddisfatti del nostro cammino, ma dobbiamo considerare tutti i problemi che abbiamo avuto da quando siamo arrivati ​​qui, tenendo conto della preparazione fisica e dei vari infortuni rimediati dai nostri giocatori chiave. I ragazzi hanno lottato, hanno dato il massimo, anche se non basta per questo livello". Ha poi confermato di voler continuare la propria avvenuta con le Aquile bianche: "Certo che resto. A marzo inizieremo le qualificazioni per Euro 2024 e abbiamo una grande voglia di battagliare: sarò molto soddisfatto se i miei giocatori saranno sani e al top della forma in quel momento".