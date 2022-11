Dusan Tadic, capitano della Serbia, ha parlato dopo la sconfitta contro il Brasile nella gara d'esordio dei Mondiali: "È una squadra di altissima qualità. Nel primo tempo ci siamo difesi bene, potevamo anche minacciare in alcune situazioni, ma non l'abbiamo fatto. Poi è arrivato il primo gol e abbiamo dovuto giocare con più rischi. Sì, hanno meritato di vincere, hanno fatto meglio. Oggi sono stati più bravi di noi, ma andiamo avanti. Non c'era molto spazio, ci hanno messo molta pressione, non avevamo spazio per un passaggio di qualità".