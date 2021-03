Joan Laporta è, da domenica, il nuovo presidente del Barcellona. Il primo passo sarà sistemare la questione rinnovi, con alcuni giocatori che andranno in scadenza a breve. Fra questi c’è Sergi Roberto, una bandiera del club. Con l’arrivo di Koeman e l’acquisto di Dest, però, non è più il titolare sulla corsia destra. Il suo contratto scade nel 2022 e ha molti estimatori in giro per l’Europa. Finora il Barcellona ha sempre chiesto 60 milioni per il ventinovenne e, secondo Mundo Deportivo, continuerà a farlo, in attesa di definire il suo futuro.