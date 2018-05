La stagione del Barcellona si è conclusa con la vittoria del titolo della Liga ma il finale di questo 2017/18 non è stato dei migliori per Sergi Roberto che nel corso del Clasico è stato espulso dopo un pugno rifilato a Marcelo ricevendo poi 4 giornate di squalifica.



Il tempo libero è stato però sfruttato al meglio dall'esterno blaugrana che sta ultimando i preparativi per le nozze con la sua compagna, Coral Simanovich. I due stanno insieme da poco più di un anno quando lasciò Chantel Zales proprio per la splendida modella israeliana. E nel paese natale dove è stella indiscussa quasi al pari di Bar Refaeli, la splendida Coral ha festeggiato il suo addio al nubilato. In piscina con un costume bianco mozzafiato. Eccola nella nostra gallery.