Intervistato da Sky, l'ex calciatore del Milan, Serginho, ha parlato del campionato appena concluso.



"Inter e Juve sulla carta avevano rose superiori al Milan, anche a livello di esperienza, ma i rossoneri sono stati bravi a rendere al massimo e hanno vinto uno scudetto meritato. Qualche movimento top sul mercato? Sento di Lukaku che non è tanto felice al Chelsea, poi non so se per lui la cosa migliore sia quella di tornare all'Inter, squadra in cui ha fatto bene prima di andare via”.