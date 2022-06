Serginho, ex terzino del Milan, ha parlato a Sky Sport delle possibilità dei rossoneri di aprire un ciclo vincente con la nuova proprietà "Dipenderà dalla mentalità dei nuovi proprietari. Leao, Theo e Tomori sono giocatori che tutti vorrebbero. Se il Milan vuole aprire un ciclo non possono pensare di dare via questi giocatori che sono la colonna della squadra rossonera".