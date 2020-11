Sergio Ramos, con il gol contro l'Inter, ha realizzato la centesima rete con la maglia del Real Madrid. Non male per chi, di mestiere, fa il difensore centrale. Rigorista, specialista nei colpi di testa, ultimamente si è dedicato anche alle punizioni: tanti gol, tanti modi per trovarli, il capitano delle Merengues è nella top 20 dei marcatori all time della Casa Blanca. Precisamente al 19° posto, davanti a Zamorano, alla pari di Morientes. Tutti attaccanti. E che attaccanti. E l'escalation è destinata a proseguire...