Come si legge su As, al Real Madrid ad un solo calciatore, superati i 30 anni, è stato proposto un rinnovo pluriennale: Cristiano Ronaldo. Per Sergio Ramos, in scadenza nel prossimo giugno, non sarà fatta eccezione: al capitano sarà offerto un rinnovoi da 1+1. Il futuro di Ramos potrebbe essere al Psg, che ha offerto 60 milioni in tre stagioni, una proposta da 20 milioni a stagione impareggiabile per la Juventus, anch'essa interessata al difensore classe 1986.