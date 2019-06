Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, ha parlato dal ritiro della Spagna per smentire i contatti con Cristiano Ronaldo a SportMediaset: "Con Cristiano Ronaldo ho sempre avuto un ottimo rapporto. Io però continuo col Real Madrid, i rumors di mercato lasciamoli da parte. CR7 non l'ha chiamata alla Juve? No, no".



Nelle scorse settimane, era stata la stampa spagnola a parlare di un presunto malessere del capitano dei blancos, pronto ad andarsene a causa di alcuni dissapori col presidente Florentino Perez e in presenza di una ricca offerta proveniente dalla Cina. Al contempo, il club bianconero era stato indicato come destinazione alternativa alla luce dell'ottimo rapporto tra Ramos e Ronaldo.