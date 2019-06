Oggi è il grande giorno per Sergio Ramos. Il difensore del Real Madrid si sposa con la giornalista Pilar Rubio nella Cattedrale di Siviglia. Poi il ricevimento si svolgerà in una tenuta da 46 ettari di proprietà del nazionale spagnolo: La Alegria.



REGOLE - I 500 invitati (tra i quali Florentino Perez, Zidane, Modrid, Piqué, Busquets, Raul, Hierro, il Fenomeno Ronaldo, Roberto Carlos e Beckham con Victoria) al matrimonio vietato ai minorenni (esclusi i tre figli degli sposi Alejandro, Marco e Sergio) e ai telefoni cellulari devono tatuarsi sulla pelle un unicorno ricevuto con la partecipazione per evitare che qualche curioso riesca a imbucarsi all'evento. I regali verranno devoluti tutti in beneficenza all'Unicef, di cui Sergio Ramos è testimonial.



MUSICA - Si esibiranno in chiesa Nina Pastori, una cantante di flamenco, e poi durante i festeggiamenti il gruppo rock preferito della sposa: gli AC/DC, ingaggiati dalla coppia per la bellezza di un milione di euro.