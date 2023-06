Cala il sipario sulla Serie A 2022/23, un torneo dominato dal Napoli che se lo è aggiudicato con apparentemente poca fatica. In attesa dello spareggio salvezza tra Spezia e Verona, è tempo di bilanci per le 20 squadre che vi hanno partecipato. Cosa si sarebbe potuto fare di meglio? Da cosa ripartire? I punti della classifica rispettano il vero valore delle rose? A volte si sa fortuna e sfortuna possono influenzare le sorti dei club: una palla può colpire un palo e uscire, come colpirlo ed entrare comunque in rete. Proprio in questo senso, vi proponiamo una speciale classifica: quella dei legni colpiti dalle squadre nell’appena conclusasi Serie A. Ecco le squadre più sfortunate…