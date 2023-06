In attesa dello spareggio salvezza, è calato il sipario sulla stagione 2022/2023. I bookie pensano già al prossimo campionato e hanno fornito le prime quote per la vittoria dello scudetto 2023/2024. Favorito il Napoli campione in carica, anche se senza allenatore al momento: 3.25 per il bis, insegue la Juventus a 3.60 e l’Inter a 3.75 nelle quote di Planetwin365. Per altri quotisti, invece, favorite Inter e Juve alla pari col Napoli subito dietro. Il Milan, invece, è dato in lavagna a 6.50, più staccate Roma e Lazio, rispettivamente a 12 e 15 volte la posta.