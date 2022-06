Archiviata la Serie A 2021/2022 con l’inaspettato successo del Milan, capace di sorprendere concorrenti considerate ben più attrezzate e di conquistare meritatamente il 19° Scudetto della sua storia, per il calcio italiano è già tempo di pensare al prossimo campionato. Nel weekend del 13 e 14 agosto inizierà infatti la Serie A 2022/2023, 121ª edizione del massimo campionato che comincerà in anticipo rispetto al solito e sarà contraddistinto da una lunga pausa – dal 14 novembre 2022 al 4 gennaio 2023 – dovuta ai Mondiali in Qatar. Il Milan riuscirà a confermarsi campione? Oppure vedremo riemergere Inter e Juventus? A più di due mesi di distanza dal primo calcio d’inizio della stagione, con in mezzo un calciomercato tutto da vivere e non poche incertezze, è già possibile per gli appassionati di scommesse sul calcio puntare sul vincitore della prossima Serie A. Con le quote scudetto che sorprendentemente non sembrano tenere conto di quanto appena successo nel torneo che ha visto il Milan laurearsi campione d’Italia. Il Diavolo, infatti, è appena terzo nelle considerazioni delle quote: lo scudetto ancora rossonero è dato a 3,25, un pronostico che dunque vede la squadra guidata da Stefano Pioli partire da outsider e che forse non tiene conto degli importanti rinforzi che potrebbero arrivare dal mercato e dall’acquisizione del club da parte di RedBird Capital. L’Inter è la favorita principale (2,75). C’è la forte convinzione che i nerazzurri abbiano perso uno Scudetto ampiamente alla loro portata e che dal mercato arriveranno i rinforzi necessari per tornare a vincere, ma resta da vedere come si muoverà la società e di quali risorse potrà disporre. L’arrivo di Dybala e il ritorno di Lukaku sono soltanto sogni di mezza estate o possibilità concrete? Alle spalle dell’Inter, ecco la Juventus a 3,00, che può vincere se decollerà dal punto di vista del gioco e completerà il ricambio generazionale iniziato con Vlahovic. A seguire appunto il Milan, poi molto distanti il Napoli (7,50), la Roma di Mourinho a 15,00, l’Atalanta a 20,00 e la Lazio a 33,00. Nelle quote Serie A 2022/2023 resta un abisso tra le cosiddette “sette sorelle” e tutte le altre squadre. Osservando i pronostici dei bookmaker, la Fiorentina potrebbe orbitare ancora in zona Europa. Per il resto dovremmo assistere al solito campionato purtroppo livellato verso il basso, con molte squadre con unico obiettivo la salvezza. Tra queste le neopromosse Cremonese e Lecce, quote Scudetto a 1.000 e ben superiori all’ambizioso Monza (250,00) che debutta in A e che per il presidente Silvio Berlusconi dovrà addirittura puntare al titolo.