Sarà Empoli-Napoli ad aprire la 24esima giornata di Serie A: sabato 25 febbraio alle 18.00 la squadra di Spalletti può avvicinarsi ancora di più alla perfezione e, dopo la vittoria di Champions League contro l’Eintracht, è nettamente favorita anche in Toscana. Le quote sulla lavagna scommesse di Betaland danno i campani vincenti a 1,47 e, anche se l’Empoli è imbattuto nelle ultime cinque partite di campionato giocate al Castellani, il segno 1 e il pareggio sono alti rispettivamente a 6,60 e 4,75. Alle 20:45, in Lecce-Sassuolo, i salentini cercano conferme dopo le vittorie contro Cremonese e Atalanta e il pareggio contro la Roma. Viste le ottime prestazioni, i giallorossi sono proposti vincenti a quota 2,55 contro i neroverdi, che cercano tre punti a quota 2,95 dopo la sconfitta con il Napoli. Domenica 26 febbraio il match più atteso è Milan-Atalanta, scontro diretto per la zona Champions League che vede i rossoneri di nuovo in fiducia e favoriti a quota 2,19 contro i bergamaschi (a 3,30), mentre in casa del Bologna (tre vittorie nelle ultime quattro partite) l’Inter deve mantenere a distanza le inseguitrici e restare il più vicino possibile al Napoli: i nerazzurri si giocano per i tre punti a 1,74. In Salernitana-Monza, i brianzoli sono davanti nei pronostici a 2,14, mentre in Udinese-Spezia, i friulani si giocano a 1,64. La 24esima di Serie A sarà divisa in quattro giorni per consentire alle squadre impegnate in Conference ed Europa League di rifiatare: lunedì 27 alle 18:00 c’è Verona-Fiorentina e su Betaland i viola sono davanti nei pronostici a quota 2,32, mentre sembra meno complicato il compito della Lazio contro la Sampdoria, per un segno 1 a 1,44 a favore dei biancocelesti. Martedì 28 febbraio, la Roma sfida la Cremonese e i giallorossi hanno l’occasione di dimenticare il più grave passo falso del 2023. Contro i grigiorossi, la squadra di Mourinho ha perso la Coppa Italia, ma possono rifarsi visto che il segno 2 è a 1,73. Si chiude in bellezza con Juventus-Torino: solo un punto divide le due squadre, con i bianconeri davanti in classifica nonostante la forte penalizzazione, e le quote sul derby della Mole danno Allegri e i suoi vincenti a 1,78. A 3,60 il pareggio, mentre il segno 2 è proposto a 4,75.