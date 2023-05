opo il primo match point fallito dal Napoli per conquistare lo scudetto, è già da tempo della prossima giornata di Serie A. 33º turno, ne mancano 6 alla fine del campionato. Si parte mercoledì 3 con quattro partite alle 18, poi altre tre alle 21 e i due posticipi di giovedì.



IL PROGRAMMA



Mercoledì ore 18:

Atalanta-Spezia

Salernitana-Fiorentina

Juventus-Lecce

Sampdoria-Torino



Mercoledì ore 21

Milan-Cremonese

Monza-Roma

Lazio-Sassuolo

Verona-Inter



Giovedì ore 20.45

Empoli-Bologna

Udinese-Napoli