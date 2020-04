Otto club si dicono contrari alla ripresa del campionato alla vigilia dell'assemblea di Lega Serie A. Le società in questione hanno sollevato tre quesiti per la Figc, tra questi il dubbio sugli effetti giuridici che potrebbero subire calciatori o club in caso di nuova interruzione del campionato per il contagio da coronavirus. "L’assunzione del rischio di un fatto non più imprevedibile potrebbe ricadere sul club che si è assunto il rischio di prosecuzione pur in presenza di un rischio incalcolabile", si legge nel documento, mentre la Lega, dopo il consiglio del pomeriggio, sta preparando un documento tecnico unitario.



TAVANA SI DIMETTE - Non solo gli otto club contrari, si agita anche la situazione nella Commissione medico scientifica della Figc che ha elaborato il protocollo per la ripresa. Si è dimesso Rodolfo Tavana, responsabile sanitario del Torino che sedeva in Commissione come rappresentante della Serie A: "Non ho avuto problemi col presidente della Commissione - spiega Tavana all'Ansa -. Nell'ultimo mese e mezzo ho dedicato molto tempo alla Commissione, ora questioni personali e professionali mi impediscono di dedicarle l'attenzione che merita, per cui preferisco passare il testimone a chi possa occuparsene a tempo pieno".