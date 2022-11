Giovedì scorso, in Senato,. Il presidente della Lazio - anche senatore di Forza Italia e vicepresidente della commissione Bilancio - era piuttosto agitato come rivelato da il Fatto Quotidiano, e ha preso i due da parte per discutere di eventuali soluzioni per evitare il default del calcio italiano entro fine anno.- Il 16 dicembre prossimo, tra le quali due rischiano addirittura punti di penalizzazione. Per questo, i presidenti di 19 club su 20 - esclusa la Fiorentina - chiedono di rimandare la data di scadenza e Lotito se n'è fatto portavoce.- Dal Governo però scuotono la testa, non se ne parla. A respingere la richiesta è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, convinto che in un momento in cui vengono sacrifici a tutti. Al ministero dello Sport era stata trovata una quadra, con un anticipo del 15% e il saldo spalmato in 3 o 5 anni; un'idea che però non ha preso corpo perché il provvedimento non è entrato nel decreto Aiuti ter.- E' stata inserita una mini-proroga inserita nell'ultima bozza del decreto Aiuti quater, allungando la scadenza al 22 dicembre.. Poi, contattato dal Fatto, il presidente del Senato si tira indietro: "Non è il mio ruolo, non me ne occuperò io". Intanto il tempo passa, e la scadenza si avvicina.