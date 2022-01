Due partite di campionato in Serie A previste nel week-end sono a rischio: Napoli-Salernitana e Venezia-Inter. Nonostante il nuovo protocollo anti-Covid per lo sport appena entrato in vigore dopo le approvazioni di Cts, Conferenza Stato-Regioni e ministero della Salute.



IL REGOLAMENTO - Le Asl possono bloccare l'intero gruppo squadra nel caso in cui si raggiunga un numero di giocatori positivi superiore al 35% dei componenti. Ieri la Figc ha stabilito che il numero dei calciatori per rosa da cui calcolare questa percentuale è di 25 e quindi sono tollerati fino a 8 positivi, ma da 9 in poi scatta lo stop.



I CASI - Sabato alle ore 18 è in calendario Inter-Venezia. Il club lagunare ha già 4 tesserati positivi al Covid, ieri ne ha rilevati altri coi tamponi rapidi e poi ha effettuato un giro di tamponi molecolari, i cui risultati saranno noti oggi. Intanto ieri la squadra di Paolo Zanetti si è allenata regolarmente al Taliercio.

Domenica alle ore 15 è in programma il derby campano Napoli-Salernitana. Quest'ultimo club ha già 8 calciatori positivi e in giornata effettuerà un nuovo giro di tamponi per verificare eventuali negativizzazioni o altre positività.