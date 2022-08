È da un po’ che non leggo una classifica sull’altezza media delle squadre di. L’ultima che ricordo risale al 2019, ed era stilata con i dati del, l’Osservatorio del Calcio. Ilfigurava al penultimo posto, sopra aldi poco. Fu l’anno dell’esonero die dell’arrivo di. Mi piacerebbe vedere ora a che posto si trova il Milan, dopo una campagna acquisti fatta di(1,89 m),(1,92 m),(1,86 m) e(1,88 m). Si parla tanto del Milan squadra giovane, secondo me però ancora troppo poco del Milan sempre più ‘alto’. ANon solo perché incarna il prototipo del giocatore totale, un mix di intelligenza, tecnica e dinamismo, ma perché avanti, su, ditemi quale altra squadra in Italia dispone di un trequartista-punta fatto così. C’era(1,90 m) nel 3-4-2-1 del Verona di Tudor (ma Cioffi ha già virato sul 3-5-2), poi ci sono le mezzali estrose,(1,91 m) e(1,91 m). Sono comunque tutti più centrocampisti, giocatori molto diversi dal belga, che al di là del ruolo è comunque il più offensivo fra quelli appena citati.Tenendofuori gara, balzano all’occhio anche(1,88 m),(1,85 m), e ovviamente(1,93 m). Con le dovute eccezioni, c’è una tendenza chiara dalla trequarti in su. Questo è unche non vuole più essere solo a trazione anteriore. Vuole schiacciare l’avversario. Imporsi nel gioco aereo anche sotto la prima punta. Perché è differente avere un trequarti comedopo avere avuto(Milan 20/21) e(Milan 21/22), questo si capisce al volo.È come se il Milan si fosse dotato, scegliendo giocatori dinamici e forti fisicamente nel reparto più avanzato, di una batteria di centravanti potenzialmente ‘infinita’. Tolti Giroud e Ibra, che tendenzialmente fanno quello ‘e basta’, oggi c’è un Origi in più,De Ketelaere nel Bruges ha fatto il suo anno migliore da prima punta (dunque non è escluso possa tornare utile anche lì), lo stesso Leao, benché si sia ormai specializzato in fascia, volendo può farla…In un modo o nell’altro una pezza di qualità ce la mette. Avete visto come interpreta il ruolo di trequarti De Ketelaere? Sembra fatto apposta per gli interscambi che chiede PioliSi guardano, guardano gli spazi, si comportano di conseguenza. E in teoria in questa azione l’esterno di destra sarebbe Saelemaekers…Ma il Milan è questa esplosione di ruoli qui.: vertice, sostegno e attacco della profondità alle spalle della linea difensiva avversaria. Dopodiché Rebic lo serve sulla corsa per il primo numero della stagione.Gli interpreti possono anche cambiare ma l’idea di calcio che ci sta dietro rimane, ed è totale. In quest’altro caso, la sgambatina contro la, Adli va in sostegno a De Ketelaere defilato sulla destra.In realtà l’ex Bruges anche qui faceva il trequartista, mentre il francese addirittura l’esterno di sinistra, al posto di Leao (Adli è già una specie di jolly).Proprio perché ricercano entrambi lo smarcamento continuo, sono dinamici e tecnici insieme. Non importa se giocheranno due metri più in qua o più in là: si cercheranno. Osservando ancora la stessa immagine, fate attenzione a Pobega sul lato debole.Dopo l’anno molto positivo al Torino di Juric, guarda caso con un allenatore che insiste molto sul pressing e il riferimento all’uomo (concetti che ritroviamo, con sfumature diverse, nel calcio di Pioli), il centrocampista triestino potrebbe ritagliarsi dello spazio anche nel Milan detentore del titolo. E pure qui parliamo di fisicità, gamba e centimetri… un caso? La sua presenza in rosa d’altra parte non esclude il colpo che i tifosi rossoneri ancora attendono dopo la partenza di Kessie.Magari dopo che Maldini e Massara avranno piazzato un colpo anche in difesa.