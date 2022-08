L’attesa è finita, tutto è pronto per la ripartenza del campionato e la prima squadra a inaugurare la stagione è quella Campione d’Italia. Il Milan comincia da San Siro contro l’Udinese, un impegno che sulla carta di preannuncia tutto in discesa per gli esperti: i rossoneri sono infatti nettamente favoriti, a 1,40, si sale a 8,50 per il blitz friulano, il pareggio vale 4,50. Tra i protagonisti della scalata scudetto dei rossoneri non si può non menzionare Rafael Leao, il portoghese vuole essere decisivo anche in questa stagione e il suo gol nel match è molto probabile, a 2,25. L'ultima squadra a far gol a Maignan in casa è stata proprio l'Udinese, nel match dello scorso 25 febbraio, terminato 1-1: un gol dei friulani è un’opzione a 1,75. Occhio all’ex della partita, Deulofeu, in goal a 5,00. L’Inter inizia la sua stagione con la neo promossa Lecce, al Via del Mare i pugliesi non hanno mai perso nelle ultime tre sfide contro l'Inter ma stavolta sembra non esserci scampo per i giallorossi il cui successo è a 10,00. La vittoria dei nerazzurri è a un rasoterra 1,30, il pareggio a 5,50. Ricomposta la Lu-La, l’attacco dell’Inter si propone come uno dei più prolifici del campionato, probabile quindi che gli interisti segnino più di due reti, a 2,15. La Juventus vuole archiviare una stagione in cui non è stata protagonista e ricominciare a vincere. I bianconeri cominciano con il Sassuolo, la squadra che ha battuto più volte in Serie A. Copione che si ripete, gli uomini di Allegri partono nettamente avanti, a 1,45, contro il 6,50 dei neroverdi e il pareggio a 4,75. Il neo acquisto Di María è il terzo giocatore che ha fornito più assist nei cinque campionati europei, ben 131, secondo solo a Messi: un passaggio vincente dell’argentino nel match è a un’ipotesi a 3,00. C’è poi il Napoli che, tra le big, ha l’esordio più complicato. Gli azzurri vanno a Verona contro l’Hellas, gara non semplice come testimoniano il 2,10 della vittoria partenopea e il 3,40 del successo dei padroni di casa. La Roma debutta all’Arechi contro la Salernitana, i giallorossi iniziano con il piede giusto il campionato, sono infatti nettamente avanti, a 1,47, l’impresa dei campani è a 6,50. Esordio casalingo per la Lazio che affronta il Bologna da favorita, a 1,60, il successo ospite è a 5,50, il pareggio a 4,00. Bene anche la Fiorentina, a 1,40 contro la neo promossa Cremonese il cui successo è a 7,50.