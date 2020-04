La Lazio ha sempre tenuto il punto: voleva tornare in campo, voleva tornare a giocare. E ha tutta l'intenzione di farlo il prima possibile. Si è mossa sempre in tal senso: i suoi giocatori sono rimasti a Roma, Lotito e Inzaghi hanno tenuto il gruppo unito e compatto in attesa della ripartenza. E si cominciano a intravedere segnali in tal senso incoraggianti.



SERIE A LAZIO TUTTO PRONTO - Si spera nel 4 maggio come data per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A: come riporta il Corriere dello Sport è tutto pronto in casa Lazio. La clinica di riferimento è stata allertata, le visite mediche potrebbero scattare già alla fine di aprile. Rimane l'idea di utilizzare un albergo per un mini-ritiro, e Formello verrà ottimizzato al meglio: il centro sportivo, immenso, verrà utilizzato al massimo delle sue potenzialità per rispettare tutte le norme di sicurezza.