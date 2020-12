Dopo le partite del weekend, torna subito in campo la, con il programma dellanell'infrasettimanale, l'ultima prima di Natale. Apre l'anticipo dello Stadio Ezio Scida di, tra gli uomini di Giovannie ildi Fabioin campoSfida salvezza, tra due squadre che stanno faticando: i pitagorici sono ultimi in classifica a meno cinque dalla salvezza e hanno vinto solo una volta in questo campionato, gli emiliani invece sono quindicesimi a più cinque sulla zona rossa, ma non vincono da quattro gare. Nel Parma mancherà Gervinho, fuori per un problema muscolare.Cordaz; Cuomo, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Riviere, Messias.Sepe; Busi, Osorio, Alves, Gagliolo; Kurtic, Hernani, Sohm; Kucka; Inglese, Karamoh.