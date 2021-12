Ultima uscita ufficiale dell’anno per i campioni d’Italia in carica dell’Inter matematicamente prima in classifica al giro di boa stagionale con il titolo platonico di campione d’inverno già assicurato con una giornata di anticipo. Per i nerazzurri questa volta turno casalingo a San Siro dove domani ospiteranno alle 18:30 un Torino in serie positiva da quattro confronti arricchiti dagli ultimi due successi consecutivi con Bologna e Verona. Ciò nonostante i diciotto punti che dividono in classifica le due formazioni in classifica giustificano le quote che gli analisti propongono sulla lavagna con superfavoriti i padroni di casa bancati con l’1 basso a 1,33, particolarmente distante dal 2 a 8,50 e con l’X che moltiplica per 5,30.