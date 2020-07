L’anticipo di venerdì sera a San Siro della 35esima giornata di campionato di Serie A, vedrà scontrarsi le uniche due squadre rimaste imbattute durante il campionato post lockdown: il Milan (3,01) di Pioli e l’Atalanta (2,20) di Gasperini. Un Milan che ieri, grazie al successo contro il Sassuolo, ha conquistato la qualificazione aritmetica in Europa League, ma che nella sfida contro la Dea dovrà dare il massimo per proseguire la rincorsa al quinto posto che garantirebbe l’accesso diretto alla competizione europea. Il match nel girone d’andata si è concluso a favore dei bergamaschi, che tutt’ora godono del favore del 43% dei tifosi, con un roboante 5-0 ai danni dei rossoneri. Il Milan, sostenuto dal 32% dei tifosi, viene da 9 risultati utili consecutivi e ha segnato 16 reti nelle ultime 5 gare (Over 2,5 a 1,32), mentre l’Atalanta ha ottenuto 8 vittorie e 2 pareggi dalla ripresa del campionato e con 95 reti vanta l’attacco più prolifico del torneo. La lavagna suggerisce un risultato esatto 1-2 (9,65) a favore della squadra ospite, ma per gli analisti a sbloccare il match sarà Ibrahimovic (5,75) che ha segnato 3 dei suoi ultimi 4 gol nei primi 45 minuti di gioco. Per l’Atalanta, potrebbero andare a segno Muriel (2,40), già in gol nell’ultimo match e Zapata (2,10).