si affrontanoal Gewiss Stadium di Bergamo per la, in uno scontro chiave per la lotta Champions League. I bergamaschi di Gian Piero Gasperini, reduci dalla sconfitta con l'Inter nel recupero di mercoledì, vanno a caccia di tre punti che permetterebbero di scavalcare proprio gli emiliani al quarto posto. Dall'altra parte i rossoblù di Thiago Motta arrivano da quattro vittorie consecutive (cinque nelle ultime sei) e vogliono tenere la striscia aperta per continuare a sognare.Gasperini si affida alla coppia d'attacco Lookman-De Ketelaere supportata da Koopmeiners, sugli esterni largo a Zappacosta e Ruggeri. Motta risponde con Fabbian dal 1, Orsolini e Ndoye a supporto di Zirkzee.: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.: Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler, Ferguson; Orsolini, Zirkzee, Ndoye.ATALANTA-BOLOGNAMARCATORILA CRONACA