Atalanta-Bologna: le probabili formazioni, dove vederla in Tv e streaming

- calcio d'inizio alle ore 18.00, domenica 3 marzo 2024 al Gewiss Stadium di Bergamo - è il posticipo serale della 27esima giornata di Serie A. Quello che una volta eraL'Atalanta deve rialzarsi dopo la pesante batosta contro l'Inter, 4 gol incassati a San Siro e un secondo tempo che, parola di mister Gasperini, è sembrato più che altro un allenamento.Davanti però troverannol'allievo che per ora ha superato il maestro di due lunghezze, e non vuole fermarsi: viene da cinque vittorie di fila e sei risultati utili consecutivi.- Mister Gasperini ha tutti a disposizione (out solo il terzo portiere Rossi per risentimento muscolare), e dopo ilchirurgico del Meazza rilancerà i migliori dal 1', per cerare di chiudere la pratica nel primo tempo e farli riposare nella ripresa in vista della gara con lo Sporting. Anche nel Bologna stanno tutti bene, tranne, diffidato tra l'altro come Calafiori, che è incappato in una distorsione alla caviglia.- Atalanta-Bologna sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. Su Sky la gara sarà visibile sul canale 214, per tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN'. Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Valon Behrami.ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. GasperiniBOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta.