Al via la 35esima giornata di Serie A, alle 19.30 apre il turno la sfida tra Atalanta e Bologna. I nerazzurri di Gasperini cercano il 15esimo risultato utile consecutivo, ma soprattutto una vittoria per scavalcare momentaneamente l'Inter al secondo posto; i rossoblù di Mihajlovic invece sono reduci dalla brutta sconfitta di San Siro (5-1 contro il Milan) e vogliono ritrovare un successo mancato nelle ultime quattro giornate.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sfida numero 98 tra le due formazioni, con i precedenti in favore del Bologna: 37 vittorie, contro le 34 dell'Atalanta (26 pareggi), che ha anche perso l'ultima sfida di Serie A contro i rossoblù dopo sette successi consecutivi. Il bilancio casalingo, però, sorride agli orobici: 26 successi su 48 confronti (15 pareggi, 7 sconfitte), vinte tutte le ultime cinque sfide casalinghe.



Fischio d'inizio ore 19.30, su Calciomercato.com la diretta di Atalanta-Bologna.



FORMAZIONI UFFICIALI



ATALANTA: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata.



BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.​



