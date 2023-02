Lo 0-0 contro la Sampdoria ha compromesso il sogno scudetto dell’Inter: davanti a tutti c’è un Napoli che non si ferma mai e che grazie alle 17 vittorie nelle ultime 18 partite di campionato si è portato a +15 punti. Le quote sulla lavagna scommesse ormai danno i campani campioni d’Italia a 1,05, con l’Inter prima avversaria ma a 20 volte la posta, come a dire che i giochi non sono ancora chiusi ma le speranze di rimonta sono ormai davvero poche. Il passo falso dei nerazzurri ha invece reso ancora più avvincente la lotta per la zona Champions. La 22esima giornata di campionato ha rilanciato le ambizioni di Milan e Atalanta, che hanno raggiunto la Roma al terzo posto in classifica con 41 punti. L’Inter ha 44 punti e per ora resta a quota 1,15 per la qualificazione alla prossima Champions League e, oltre al Napoli, per gli altri due posti sono favorite Roma e Atalanta, entrambe a 1,60. A 1,70 il Milan, mentre la Lazio paga la sconfitta nello scontro diretto contro l’Atalanta e con 39 punti è proposta a 2,50. In zona retrocessione il Verona ha mischiato le carte grazie agli 8 punti conquistati nelle ultime 4 giornate e ora lo Spezia e la zona salvezza sono a soli due punti. I veneti tornano a vedere la luce e sono quotati a 1,70 per la retrocessione, per uno scarto minimo rispetto allo Spezia (a 2,00) e alla Salernitana (a 3,00). Una situazione ben diversa rispetto a Sampdoria e Cremonese, compagne di sventura del Verona fino a qualche settimana, che rischiano molto di più a 1,05.