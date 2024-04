Corsa Champions League e lotta salvezza si intrecciano al Gewiss Stadium di Bergamo.edsi affrontano alle 18 nella: gli orobici di Gian Piero Gasperini cercano un altro successo per portare avanti il duello con le rivali per quarto-quinto posto (la Dea ha anche una partita in meno, il recupero con la Fiorentina in data ancora da stabilire); i toscani di Davide Nicola invece hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Lookman; Touré.. Gasperini.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Atalanta - Empoli in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Niang.. Nicola.