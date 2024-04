Atalanta-Empoli: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta, dopo la qualificazione in semifinale di Europa League e in finale di Coppa Italia, dovrà voltare pagina per tornare a concentrarsi sul campionato.che hanno ancora una gara da recuperare in campionato con la Fiorentina (al momento impossibile da calendarizzare), maper aggiudicarsi il quinto posto Champions, ora a -1. L'Empoli di contro è a 3 punti dalla zona rossa, ma doposogna una seconda impresa salvezza.

Partita: Atalanta-EmpoliData: domenica 28 aprile 2024Orario: 18Canale TV: DaznStreaming: DaznDove vederla: Atalanta-Empoli può essere vista in streaming, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast) su Dazn o sul canale 214 di Sky. Telecronaca affidata a Dario Mastroianni.Mister Gasperini continuerà con la solita maxi rotazione che sta funzionando, quindi si vedranno in campo più o meno gli stessi della vittoria a Monza. Toloi non potrà però essere della partita causa infortunio, così come Holm, mentre Scalvini dovrebbe riprendersi. In attacco, pronti Pasalic, Lookman e Touré. Mister Nicola deve invece contare le assenze di Cerri, autore del gol al Napoli, per una brutta lesione, poi Ebuehi, Ismajli e Berisha. In forma smagliante però Cambiaghi e Luperto, che vogliono traghettare la squadra alla salvezza. Gli azzurri dopo la vittoria sul Napoli hanno ritrovato autostima e compattezza difensiva.

Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Tourè. All. Gasperini: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Fazzini, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All. Nicola