Dopo il passaggio agli ottavi di Champions League grazie alla vittoria ottenuta in Olanda contro l'Ajax, l'di Gian Pierotorna in campo in, nelin scena al Gewiss Stadium di Bergamo, contro ladell'ex Cesare, valido per. I nerazzurri di Bergamo, reduci da una settimana burrascosa dopo lo scontro tra Gomez e l'allenatore con le voci di possibili dimissioni di quest'ultimo, stanno deludendo in campionato: quarto posto a -12 dal Milan capolista e a -7 dalla zona Champions League, con una sola vittoria nelle ultime cinque gare e ben due sconfitte. Di fronte la Viola che non se la passa meglio, anzi: quartultimo posto con solo nove punti conquistati e una vittoria che manca da cinque partite. Insomma, una sfida tra deluse alla ricerca del riscatto.L’Atalanta ha perso soltanto una delle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina, ma in questo parziale le due formazioni hanno pareggiato ben cinque volte (due vittorie bergamasche, racchiuse negli ultimi tre confronti in ordine di tempo). La Fiorentina non vince in trasferta contro l’Atalanta da febbraio 2016 in campionato (2-3 con le reti di Mati Fernandez, Tello e Kalinic): da allora tre pareggi e un successo dell’Atalanta. L’Atalanta ha raccolto solo cinque punti nelle ultime sei giornate di campionato, perdendo tre volte in questo parziale (1V, 2N) e trovando il successo solo contro il fanalino di coda Crotone. Da inizio novembre ad oggi, solo il Crotone (1) ha raccolto meno punti della Fiorentina in Serie A: per i viola soltanto due pareggi nelle ultime cinque giornate di campionato. L’Atalanta ha subito 16 gol in questo campionato: peggior risultato dal 2004/05, quando incassò 18 reti nelle prime nove partite. Solo il Verona (due) ha segnato meno gol con i propri attaccanti rispetto alla Fiorentina (tre) in questa Serie A: tutte le ultime sei reti viola in campionato sono arrivate con difensori o centrocampisti. L’Atalanta è una delle quattro squadre a non aver ancora trovato il gol di testa in questo campionato; solo il Bologna (cinque) ha subito più reti con questo fondamentale rispetto ai nerazzurri e alla Fiorentina finora (quattro entrambe). Dalla stagione 2018/19 Nikola Milenkovic (classe 1997) è il più giovane difensore ad essere andato in doppia cifra di reti (10 gol per lui) nei Top-5 campionati europei e l’unico nato dopo l’1/1/1995 ad esserci riuscito. La Fiorentina è la squadra con cui Josip Ilicic ha disputato più partite di Serie A (105 gare in viola tra il 2013 e il 2017): contro la formazione toscana lo sloveno dell’Atalanta ha realizzato quattro reti nel massimo campionato, di cui due nelle ultime tre sfide. L’Atalanta è la squadra con cui Giacomo Bonaventura ha disputato le sue prime 99 partite in Serie A (14 reti): il centrocampista della Fiorentina ha segnato tre gol contro i bergamaschi nel massimo campionato, inclusa la sua ultima doppietta in trasferta (Atalanta-Milan 1-3 nel maggio 2015).Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; ZapataDragowski; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Lirola; Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Eysseric, Vlahovic. ​