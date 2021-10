Negli ultimi anni Atalanta-Lazio ha regalato sempre partite intense e all’insegna del grande spettacolo. Le due squadre, reduci da un avvio altalenante in campionato, sono in piena lotta per l’Europa e puntano forte sui propri bomber per continuare la rincorsa alle prime posizioni in classifica. Per i betting analyst una rete di Ciro Immobile, attuale capocannoniere del campionato, si trova in quota a 2,35. Il capitano laziale, oltre per l’importanza del match, ha un motivo in più per andare a segno. Con un gol eguaglierebbe il record di Piola a quota 159 gol con la maglia biancoceleste, mentre una doppietta, che varrebbe il sorpasso in vetta, si gioca a 7,70. Cerca invece un’altra prodezza dopo il timbro di Genova l’ariete colombiano della Dea, Duvan Zapata. Una sua rete casalinga è offerta a 2.Mister Gasperini, sempre molto carico quando incontra la Lazio, punta sulla ritrovata vena realizzativa di Josip Ilicic, in rete tre volte in altrettanti match. La firma dello sloveno, vale 2,60 volte la posta mentre Maurizio Sarri spera di potersi affidare anche sul suo centravanti di scorta, Vedat Muriqi, autore in oltre un anno di Serie A, solo di una rete, proprio la scorsa stagione a Bergamo. La replica del kosovaro si trova in quota a 4.