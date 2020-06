Eccolo, il primo big match della Serie A che cerca di tornare alla normalità. Alle 21.45 l'Atalanta attende la Lazio seconda in classifica, che fa il suo debutto in questa ripresa: i nerazzurri hanno vinto 4-1 contro il Sassuolo e arrivano da 4 vittorie consecutive, così come i biancocelesti, secondo miglior attacco del campionato alle spalle proprio della banda Gasperini. 60 Immobile e compagni, 74 Zapata e soci.



I NUMERI - La squadra di Gasperini è imbattuta nelle ultime 5 partite di Serie A contro la Lazio, ma gli uomini di Inzaghi non perdono in campionato da 21 partite e sono imbattuti nelle ultime 9 partite in trasferta: 7 vittorie e 2 pareggi. Era dal 2003 che non facevano di meglio (quando hanno stabilito il record con 12 risultati utili consecutivi).



I SINGOLI - Alejandro Gomez ha segnato 4 gol e fornito 4 assist contro la Lazio in Serie A, mentre Ciro Immobile, capocannoniere del campionato, con 27 gol, ha segnato 4 gol contro l'Atalanta tutti in maglia biancoceleste.



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI EMANUELE TRAMACERE PER 100ESIMO MINUTO.