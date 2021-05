Quattro squadre in due punti, la lotta per un posto in Champions si fa sempre più calda e gli analisti stendono la loro classifica, dall’Inter in giù: Atalanta (1,07), Napoli (1,30) e Juventus (1,35). Il Milan, che ha perso le ultime due partite in campionato, si gioca a 2,00 mentre la Lazio è a 3,15 per il piazzamento nell’Europa che conta.