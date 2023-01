Dopo il pareggio pirotecnico per 3-3 in casa della Juventus, l'Atalanta riceve la Sampdoria nell'anticipo del sabato sera della ventesima giornata di campionato. Gli uomini di Stankovic, con evidenti difficoltà in fase realizzativa, fanno visita a uno dei reparti offensivi più in forma del campionato. Gabbiadini recupera, Koopmeiners torna dopo la squalifica, mentre sono assenti per infortunio Sabiri, Colley, Palomino e Zappacosta.



STATISTICHE



L’Atalanta ha vinto le ultime quattro sfide contro la Sampdoria in Serie A (già sua striscia record contro i blucerchiati nel torneo), con un punteggio totale nel periodo di 11-1. La Dea ha perso solamente una delle ultime 28 partite di Serie A contro squadre con almeno 25 punti di distanza a inizio giornata (1-2 v Cagliari il 6 febbraio 2022): completano il parziale 21 successi e sei pareggi.



Ademola Lookman è il terzo giocatore africano ad aver superato le 10 reti dopo le prime 19 partite della sua squadra in una singola stagione di Serie A, dopo Samuel Eto'o (12 nel 2010/11) e Victor Osimhen (13 in questa stagione).



Fabio Quagliarella è rimasto a secco di gol nelle sue prime 13 presenze del campionato in corso, eguagliando il suo record negativo con l'Ascoli nel 2005/06, quando trovò la rete alla 14ª partita.