Dopo le gare del pomeriggio, continua questa seracon la sfida del Gewiss Stadium di Bergamo tra l'del "maestro" Gian Pieroe l'dell'"allievo" Ivanin programmaI bergamaschi, reduci dall'epica vittoria di Liverpool in Champions League, vogliono ricominciare a marciare anche in campionato, dopo due pareggi consecutivi e una sola vittoria nelle ultime cinque, che li hanno portati a meno 6 dal Milan capolista; gli scaligeri dal canto loro stanno ripetendo l'ottima stagione dell'anno scorso, con il nono posto provvisorio: non vincono da due partite ma con i tre punti oggi supererebbero proprio la Dea, distante due punti. Indisponibili di lusso: da una parte Malinovskyi per Covid, dall'altra Kalinic per infortunio.- ​Dall’arrivo di Gian Piero Gasperini alla guida dell’Atalanta, i bergamaschi hanno vinto tre delle quattro gare di Serie A contro il Verona (1N) - avevano registrato cinque sconfitte nelle sette sfide precedenti nella competizione contro i gialloblu (2N).Il Verona ha ottenuto appena un successo nelle ultime 16 trasferte di Serie A contro l’Atalanta (6N, 9P), 2-1 nell’aprile 2014 firmato da Massimo Donati e Luca Toni. Dopo aver iniziato il campionato con quattro vittorie e due sconfitte, l’Atalanta ha pareggiato gli ultimi due incontri: solo una volta nella gestione Gasperini, i bergamaschi hanno infilato tre pareggi di fila in Serie A, nel maggio 2017. L’ultimo successo esterno del Verona in campionato risale a gennaio (2-0 v SPAL): da allora nove pareggi e cinque sconfitte in 14 gare; tra le squadre attualmente in Serie A è infatti la formazione che aspetta da più turni la vittoria fuori casa. Dopo aver messo a segno 13 gol nelle prime tre gare di questa Serie A, l’Atalanta ne ha realizzati appena cinque nelle cinque partite più recenti, più solo di Genoa (tre) e Crotone (quattro) nel period. Tra le squadre nella metà alta della classifica, l’Atalanta è quella che ha subito più gol (14). Tuttavia, la Dea è la formazione che ha incassato più reti in base alla qualità dei tiri subiti, misurata tramite gli Expected Goals contro (9.37, una differenza di 4.63). L’Atalanta è la squadra che ha segnato di più nel primo tempo di questa Serie A (12 gol), periodo di gioco in cui il Verona ha incassato appena tre reti, più solo del Napoli (due). Josip Ilicic ha segnato quattro reti in tre sfide di Serie A contro il Verona con la maglia dell’Atalanta, compresa la sua prima tripletta in assoluto nella competizione (in un 5-0 nel marzo 2018) - a nessuna formazione ha realizzato più gol con la maglia della Dea nel campionato italiano. Duván Zapata dell’Atalanta è il primo giocatore non europeo ad essere andato a segno in tutte le ultime otto stagioni di Serie A. L’attaccante colombiano ha realizzato la sua prima marcatura multipla casalinga nel campionato italiano contro il Verona, doppietta nel maggio 2014 con il Napoli al San Paolo. L’Atalanta è l’unica squadra contro cui il centrocampista del Verona Miguel Veloso ha segnato più di un gol in Serie A: due, tra cui la prima marcatura nella competizione (nel settembre 2011 con il Genoa, con Malesani allenatore).Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Gomez; Ilicic, Zapata.Silvestri; Cetin, Ceccherini, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine.​