La vittoria inebriante contro l', il ko inatteso contro l'Ilcammina a testa alta in campionato, dove ha un solo ko, quello della mancata presenza allo Stadium di Torino contro la, e ha iniziato inciampando in Europa League, ma oggi, nel derby contro il, vuole riprendere il discorso interrotto una settimana fa. Derby campano, quello dello Stirpe, dove Gennaroritrova anche l'ex compagno di vittoria alFilippoLe Streghe arrivano dal pesante ko contro la, dovee compagno sono usciti con un 5-2 in favore dei giallorossi, hanno però vinto l’ultima partita casalinga in Serie A, per 1-0. E tutte le ultime 6 vittorie tra le mura amiche in Serie A sono arrivate con un solo gol di scarto. Sono due i precedenti in campionato tra le squadre campane ed entrambe le volte ha vinto il, che non ha subito neanche un gol.Gianlucaè stato il primo marcatore delin entrambe le partite in cui è riuscito a segnare; dall’altra parte Hirvingha lo stesso dato, con le reti che sono arrivate nella prima mezz’ora di gioco.