LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Si apre al Vigorito la, l'ultima del girone d'andata. Ad inaugurare il giro di boa del campionato sono. Padroni di casa reduci dai ko con Atalanta e Crotone (otto gol subiti in due partite), ma a +8 sulla zona retrocessione, complici le sei vittorie e tre pareggi conquistati sin qui. Situazione decisamente diversa per i granata, che non vincono da tre turni (in generale due soli successi in 18 partite): esordio per Davide Nicola, scelto da Cairo dopo l'esonero di Giampaolo. Toro penultimo a 13 punti, con un successo scavalcherebbe momentaneamente Cagliari e Genoa.Sono solo due i precedenti in Serie A tra le formazioni: doppia affermazione per i granata (1-0 e 3-0). Vigorito stregato per i padroni di casa: un solo successo nelle ultime otto per gli uomini di Inzaghi (2 pareggi e 5 sconfitte). Il Toro, invece, ha perso una sola delle ultime sei partite in campionato, anche se non segna da tre gare.Montipò; Improta, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Ionita, Viola; Tello, Caprari; LapadulaSirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti