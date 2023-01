Dopo le gare del weekend, si chiude con i tre posticipi del lunedì e del martedìl'ultima di andata. Aprela sfida dello stadio Renato Dall'Ara ditra gli uomini die ladi Davide, alla prima in campionato sulla panchina dei grigiorossi dopo l'esonero di Massimiliano Alvini e il clamoroso passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, dopo la vittoria ottenuta a Napoli. I due tecnici si sono sfiorati nell'esperienza al Genoa e oggi sono rivali: mentre per i felsinei, undicesimi a quota 22 punti e a +10 sulla terzultima, la salvezza sembra una formalità, i lombardi sono ultimi a quota 7 punti, reduci da 4 ko di fila e ancora senza vittorie, quindi hanno vitale bisogno di fare risultato. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, il Bologna deve fare ancora a meno di Arnautovic, mentre i grigiorossi perdono Dessers.- Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei sfide contro la Cremonese tra Serie A, B e Coppa Italia: due successi (entrambi nella coppa nazionale) e quattro pareggi (tutti in cadetteria); la più recente sfida nel parziale è un 2-2 del 6 maggio 2006 in Serie B (gol di Carparelli e Dedic per i grigiorossi, doppietta di Marazzina per i rossoblù).L’ultima stagione di Serie A in cui si sono incrociate Cremonese e Bologna risale al 1989/90, in cui grigiorossi sono rimasti imbattuti grazie a un pareggio nel girone d’andata (1-1) e un successo al ritorno (2-1). L’ultimo successo esterno della Cremonese tra Serie A, Serie B e Coppa Italia contro il Bologna risale al 12 aprile 1987, un 2-0 nel campionato cadetto; da allora sono arrivati due successi rossoblù e tre pareggi. Il Bologna non ha trovato il successo in nessuna delle ultime tre gare di Serie A contro avversarie ultime in classifica a inizio giornata (2N, 1P), dopo che aveva vinto tutte le sei precedenti. La Cremonese ha raccolto finora appena sette pareggi e 11 sconfitte in questa Serie A, perdendo tutte le ultime quattro gare; solo due volte nella sua storia ha trovato più ko consecutivi in un singolo massimo campionato: nel novembre 1984 (6) e nel dicembre 1991 (5). Il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A, nonostante sia stata sconfitta nella più recente (contro l’Atalanta il 9 gennaio) – i rossoblù avevano ottenuto lo stesso numero di successi nelle precedenti 11 partite interne nella competizione. Bologna (10) e Cremonese (11) sono le due squadre che hanno subito più reti su palla inattiva in questo campionato; in particolare, entrambe hanno incassato esattamente quattro gol su calcio di rigore nel torneo in corso, nessuna formazione ne conta di più. Davide Ballardini è rimasto imbattuto in tutti e suoi cinque esordi assoluti in carriera sulla panchina di una singola squadra in Serie A: vittoria con Genoa, Lazio e Palermo, pareggio con Cagliari e Bologna.Riccardo Orsolini è l’unico giocatore del Bologna che ha sia segnato che servito assist in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A; in generale, solo altri quattro attaccanti sono riusciti a fare altrettanto con una singola squadra nel periodo: Lautaro Martínez (con l’Inter), Ciro Immobile (con la Lazio), Manolo Gabbiadini (con la Sampdoria) e Duván Zapata (con l’Atalanta).David Okereke segna 0.3 gol in media a partita in trasferta in Serie A, in particolare è andato a segno anche nella sua unica partita di campionato giocata al Dall’Ara contro il Bologna, il 21 novembre 2021 con il Venezia – in casa invece la sua media gol nella competizione si abbassa a 0.08 reti a incontro.Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Dominguez, Moro; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow.Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Castagnetti, Valeri; Ciofani, Okereke.