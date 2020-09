Si chiude questa sera la seconda giornata di, con il derby dell'Emilia. Entrambe reduce da un ko, contro ili ragazzi di, contro il Napoli quelli di, sono a caccia dei primi punti in stagione: in attesa del mercato, che regalerà almeno un attaccante a tutte e due le squadre, i rossoblù e i crociati scendono in campo alle 20.45.- Ilha perso solo uno degli ultimi 14 scontri diretti casalinghi contro il, tuttavia, cinque degli ultimi sei scontri diretti in Serie A si sono conclusi con un pareggio. I ducali, però, non vincono la prima trasferta in Serie A dal 1997/98: a seguire 8 pareggi e 9 sconfitte.A secco contro il Milan, Musaè l'uomo in più dellà davanti: 6 gol da giugno in poi, è lui il miglior attaccante di Mihajlovic. In casa, invece, occhi puntati su, in gol contro il Lecce nell'ultima della scorsa stagione, dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per 5 partite.