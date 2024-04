: Ravaglia; Posch, Lucumí, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Odgaard. All. Thiago Motta.: Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Pellegrino; Tchaouna, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva; Simy. All. Colantuono.: FelicianiLa Juventus ha perso, ilha un'occasione d'oro per andare a -2 dal terzo posto all'inizio di aprile. L'esaltazione è palpabile al Dall'Ara, dove gli uomini di Thiago Motta, forti del recupero dell'attaccante olandese Zirkzee dopo l'infortunio (parte dalla panchina), ospitano il fanalino di coda, che ha nuovamente cambiato allenatore affidando le ultime giornate di campionato a Stefano Colantuono.

Ancorain avanti per i rossoblù, che schieranoin porta al posto di Skorupski. Fuori anche Fabbian, che lascia inizialmente il posto adaccanto a Freuler in mediana, e Ndoye, cui viene preferito Orsolini. Conferma persull'altra fascia. Per la Salernitana,vince il ballottaggio con Weissman in attacco,con Zanoli in difesa. Out Ochoa, tra i pali c'è Costil.

