Bologna, Thiago Motta: 'Io come Xabi Alonso? Scelta rispettabile, sto pensando a questo'

Il campo e il mercato, con un occhio a quanto è successo in Germania con, corteggiato dama deciso a rimanere alalmeno un'altra stagione.Parla a tutto campo, l'allenatore del Bologna è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con la(30esima giornata di Serie A): le sue dichiarazioni.- "La squadra sta benissimo, sia chi è rimasto qui che chi è andato in nazionale ha lavorato bene. Non ho nessun dubbio: sono tutti in forma fantastica".

- ""In questo periodo ho avuto tempo per riposarmi e stare con la mia famiglia. Ora abbiamo la responsabilità di continuare sulla strada che abbiamo intrapreso a partire dalla partita contro la Salernitana che si gioca la salvezza e che ha appena cambiato l'allenatore... Ci faremo trovare pronti".- "A livello di motivazione l'ho sempre visto bene. Fisicamente non è allo stesso ritmo degli altri visto che è stato molto fermo a causa degli infortuni. Vedremo per il futuro come si troverà".

- "Joshua è come se non si fosse mai fermato. Il suo è stato uno stop di pochi giorni ed è tornato in campo in fretta, dando sempre il massimo".- "L'ho visto bene ma io lo vedo sempre bene. Lui è un ragazzo disponibile a fare qualsiasi ruolo in campo grazie all'attitudine e all'atteggiamento che mette in tutto quello che fa. Dopo la nazionale, nonostante lo sforzo fisico, si è subito allenato al massimo. Riccardo crede in quello che può dare alla squadra e lo fa sempre al massimo. Un giocatore del genere, che può ricoprire tanti ruoli, mette in difficoltà un allenatore? Non posso parlare in generale, ma personalmente come allenatore vorrei avere tutti i giocatori così perché in questo modo potresti avere anche una squadra più ridotta, dando la possibilità a tutti di sentirsi partecipi e di avere spazio".

- "E' il giocatore che più mi ha stupito? Non mi ha stupito, è un giocatore che sta molto bene. E' pronto a giocare cinque minuti come 100, sapendo di poter aiutare sempre la squadra. Uno così fa la differenza".- "L'ho visto come sempre, sta bene e si sta allenando. In Nazionale ha giocato 15 minuti ed è stato decisivo sul gol: è quello che vogliamo anche qui".- E' una squadra complicata da affrontare, perché individualmente sono forti. Il cambio di allenatore da sempre nuovi stimoli, anche a quelli che fino a quel momento hanno giocato meno. Noi però ci faremo trovare pronti per qualsiasi tipo di gioco e modulo. Su cosa ci siamo basati per studiarli? Ci siamo basati moltissimo su di noi, sulla nostra concentrazione e sul nostro impegno. Dovremo dare il massimo da qui alla fine".

- "Vedo benissimo i miei ragazzi, come li ho visti dal primo giorno. Siamo concentrati sulla partita di lunedì e il resto conta davvero poco".- "Sono contento di quello che siamo, della capacità che abbiamo di affrontare qualsiasi squadra. I ragazzi continuano sulla stessa strada intrapresa quando siamo partiti: ora dobbiamo approfittare di questo momento con grande convinzione e concentrazione. Oggi sono molto soddisfatto e felice".

- Klopp ha detto di aver fatto la stessa cosa da giovane, ovvero rimanere nella squadra dove stava bene. E' una situazione simile alla sua? "Lui ha fatto una scelta rispettabile e gli auguro il meglio. Klopp sta molto bene a Liverpool, io invece sono qui e sto bene pensando alla prossima partita contro la Salernitana... Vogliamo dare ancora allegria e gioia alla nostra gente".- "Odgaard, Zirkzee e Castro sono pronti. Le scelte dipendono da quello che vedo in allenamento".