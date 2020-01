Il derby lombardo tra Brescia e Milan aprirà la seconda giornata di ritorno della Serie A. Al Rigamonti i padroni di casa ricevono i rossoneri cercando di interrompere una tradizione negativa con gli uomini oggi guidati da Pioli. Corini e i suoi ragazzi, inoltre, cercano punti fondamentali per la lotta salvezza. I betting analyst però sono più propensi a un successo del Milan quotato a 1,75 rispetto al 4,50 dei padroni di casa, penalizzati anche dall'assenza del loro giocatore migliore, Mario Balotelli fuori per squalifica nonché grande ex della sfida.Molto interessante la quota relativa al risultato esatto: l'1-0 per Ibrahimovic e compagni è dato a 7,50, punteggio con il quale i rossoneri hanno espugnato il Rigamonti già in tre occasioni.Fiducia nella formazione milanese anche da parte degli scommettitori che con un netto 75% vedono i tre punti per gli ospiti. Sul pareggio, dato a 3,90, crede il 17% dei giocatori mentre solo l'8% dà fiducia ai padroni di casa, secondo Agipronews.