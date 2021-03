Sono Cagliari-Juventus delle 18 e Milan-Napoli delle 20.45 le ultime due partite di Serie A in programma per la 27a giornata. Di seguito tutti gli episodi da moviola della gara tra la squadra di Semplici e quella di Pirlo analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



CAGLIARI – JUVENTUS h. 18.00

CALVARESE

VIVENZI – CECCONI

IV: GUIDA

VAR: CHIFFI

AVAR: GALETTO



25' - Calcio di rigore per la Juventus. Morata in profondità per Ronaldo che in area di rigore tocca il pallone prima di Cragno e viene steso dallo stesso portiere del Cagliari in tuffo. Calvarese non ha dubbi e concede il penalty ai bianconeri, il Var conferma. Nessuna protesta dei giocatori del Cagliari, Ronaldo era in anticipo sul portiere avversario.



19' - Ammonito Cuadrado. Il colombiano trattiene a lungo Joao Pedro sulla fascia, giallo inevitabile. Cuadrado era diffidato e verrà dunque squalificato dal giudice sportivo: salterà la prossima contro il Benevento.



14' - Ammonito Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha colpito Cragno con la gamba alta nell'area del Cagliari, provocando al portiere del Cagliari una ferita sul volto. Imprudente per Calvarese l'intervento di CR7. Ronaldo si è subito scusato con Cragno e poi ha avuto un lungo dialogo con l'arbitro. Nessuna protesta, il portoghese si è accorto immediatamente di aver alzato troppo la gamba. Niente vigoria sproporzionata per Calvarese, altrimenti sarebbe stato da rosso. Intervento al limite del portoghese, ha rischiato l'espulsione per l'entrataccia ai danni del portiere avversario.