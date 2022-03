si affrontanoper la, parola d'ordine: vincere. I rossoblù di Mazzarri devono ripartire dopo le due sconfitte con Lazio e Spezia e hanno bisogno di punti salvezza; i rossoneri di Pioli, invece, danno la caccia alla terza vittoria consecutiva (ottavo risultato utile di fila) per difendere la vetta solitaria della classifica.- Bilancio recente tutto a favore del Milan, che ha perso solo uno degli ultimi 36 precedenti in Serie A contro il Cagliari: nel parziale 27 successi rossoneri e otto pareggi. I sardi, inoltre, hanno subito gol in tutte le ultime 11 partite casalinghe contro il Diavolo in Serie A. Il Milan ha vinto 1-0 le ultime due partite di campionato (Napoli ed Empoli): non ottiene tre successi consecutivi senza subire gol da maggio 2021 (Benevento, Juventus e Torino). La squadra di Pioli è andata a segno in tutte le 14 trasferte di questo campionato: considerando solo le singole stagioni, solo nel 1967/68 il Milan è riuscito a segnare in 15 gare esterne di fila in Serie A (15 su 15 totali in quel campionato a 16 squadre, vinto dai rossoneri).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Cragno; Altare, Goldaniga, Lovato; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.